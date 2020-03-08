شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة حربية.. نقل ركاب الباخرة الموبوءة بـ«كورونا» إلى الحجر الصحي في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مدينة الأقصر إنه تم تخصيص طائرة حربية لنقل جميع الحالات الإيجابية والسلبية التي كانت على متن الباخرة النيلية المصابة بفيروس كورونا الجديد إلى المستشفى المخصص للحجر الصحي في مرسى مطروح.

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أضافت المدينة في بيان، مساء السبت، أن «الـ11 حالة السلبية ستكون تحت الملاحظة لمدة 14 يومًا لضمان السلامة التامة للجميع»، مشيرة إلى أنه تم تخصيص طبيب مرافق للمصابين أثناء السفر على متن الطائرة لضمان سلامتهم، كما تقرر إقلاع الطائرة المخصصة لنقل الحالات في تمام الحادية عشر مساء السبت».

أوضح البيان أن «الأمر الطارئ يحظى باهتمام كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة»، مشيرًا إلى أن «هذه الإجراءات جاءت على توافر مبدأ الشفافية ونقل الأحداث ومستجداتها على مدار الساعة، وحرصاً من سلطات الأقصر على وقوف المواطن على كل الحقائق، ومنعاً للاجتهادات الشخصية ممن يروجون للشائعات المغلوطة مستغلين قلق المواطن».

كانت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، قالت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، السبت، إن هناك 11 حالة من على متن الباخرة النيلية في الأقصر ثبتت سلبية تحاليلهم، وسيتم نقلهم للحجر الصحي، إضافة إلى تأكد إصابة 33 حالة جديدة بفيروس كورونا.