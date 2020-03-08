شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ومحافظ المنيا يتفقدان عددًا من المشروعات القومية‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت، جولة تفقدية لمحافظة المنيا، للوقوف على ما تم إنجازه ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، حيث كان في استقباله اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق «القاهرة – أسوان» الصحراوي الغربى، وهى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، والتقى الوزير بالعاملين والمهندسين، وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

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وقال «الوزير» إن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه 3 بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات (3 حارات) في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، وطريق خرسانى (2 حارة) لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لافتا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 21 عملا صناعيا «5 كبارى و16 نفقا».

وأكد الوزير أن هذا الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة – الإسكندرية»، و«القاهرة – السويس»، و«شبرا – بنها» الجديد، والدائري الإقليمي، ويساهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد وأنه سيكون جزءا من محور القاهرة /كيب تاون مضيفا أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجا واضحا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري في مصر، موضحًا أنه بخصوص المشروع القومي للطرق فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى. 30.5 ألف كم.

وتابع الوزير، يرافقه المحافظ، أعمال تنفيذ محور سمالوط، على النيل، حيث يعد المحور أحد أهم وأكبر المشاريع في قطاع النقل بالمحافظة، حيث يبلغ طوله 24 كم وعرض 21 متر، ويضم 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7،5 متر لكـل اتجـاه، ويشمل 30 كوبري منها 4 كباري رئيسية وهي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلي نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، و43 عمل صنـاعي ( 26 كوبرى – 17 نفق ) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30.

أكد المحافظ أن الأعمال المنفذة بالطريق الصحراوي الغربي ومحور سمالوط، الذي يعد المحور الرابع بعد محاور المنيا، وبني مزار وملوي، لها أهمية استراتيجية في تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، حيث تسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن مصر حدث بها نقلة نوعية في شبكة الطرق والمحاور المرورية، في السنوات الأخيرة، حيث وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى على أجندة أولوياته، لأنها تعد عصب التنمية، وبدون شبكة طرق جيدة لن يكون هناك استثمار أو تنمية.