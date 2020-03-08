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شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يزور متحف القوات الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، زار وفد من المجلس القومى للمرأة متحف القوات الجوية، السبت، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب مجدى دويدار، مدير المتحف.
وعبرت «مرسي» عن فخرها باحتفال القوات الجوية المصرية هذا العام ولأول مره باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن هذا الاحتفال رسالة هامة إلى العالم تؤكد أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحترم المرأة وتقدر أهمية دورها في المجتمع .
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