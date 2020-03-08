شكرا لقرائتكم خبر عن «نساء الأورومتوسط» تختار نوال مصطفى ضمن أكثر 5 نساء مؤثرات في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، اختارت مؤسسة «نساء الأورومتوسط» الكاتبة الصحفية نوال مصطفى ضمن 5 نساء تركن أثرًا قويًا خلال عام 2019، وقُدن عبر التزامهن ومشاركتهن مشروعات ومبادرات حصدت الجوائز وأسهمت في تمهيد الطريق نحو مجتمعات أكثر مساواة.

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وقالت «نساء- الأورومتوسط»: «يُسعدنا أن نقدمهن لكم، وهنّ جميعًا جزءً من شبكتنا التي تهدف بشكل أساسي لتحرير المرأة وتمكينها وتعزيز دورها في منطقة لأورومتوسط».

وضمت قائمة المؤسسة بالإضافة إلى نوال مصطفى كل من: غيدا عناني «لبنان»، ميلينا كاديفا «بلغاريا»، سكينة بوراوي «تونس»، سوسن نورالله «سوريا».

وعبرت نوال مصطفى عن فخرها كونها استطاعت أن تخلق نموذجا عمليا مدروسا لدمج السجينات السابقات وأسرهن في المجتمع. يمكن تطبيقه والاستفادة منه على نطاق المجتمع وكذلك في أي بلد آخر.