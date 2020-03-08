شكرا لقرائتكم خبر عن منع «إيشاربات» السيدات.. قرارات احترازية ضد «كورونا» في «كاتدرائية الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية قرارين احترازيين تنظيميين السبت لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، وهما يتعلقان بتجمع المصلين في القداس الإلهي؛ كإجراء وقائي لعدم نقل الفيروس.

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وبحسب بيان للكاتدرائية، فإن القرارين يتمثلان في إلغاء اللفائف العامة التي توفرها الكنيسة للشعب خلال القداس الإلهي، حيث يتم وضعها على الفم بعد تناول الجسد، ويتناقلها الأفراد من بعضهم البعض، والاستغناء عنها بلفائف شخصية خاصة بالمصلين، كما ألغت «الإيشاربات» العامة التي تضعها السيدات على شعرهن خلال الصلوات.

فيما تمثل القرار الثاني في إلغاء مياه الشرب بعد التناول، ومطالبة المصلين بإحضار زجاجات المياه الخاصة بهم، حيث أن المسيحيين مطالبين بشرب المياه بعد التناول، وهو ما يعرف بِاسم «صرف التناول».

وجاءت القرارات بهدف إلغاء أي أمور تتسبب في نقل العدوى وبالتحديد لفيروس كورونا المُنتشر في الوقت الراهن، مؤكدة الكنيسة في بيانها أن تلك القرارات حرصًا على صحة أبنائها.