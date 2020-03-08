شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة محافظ الإسماعيلية على المخابز: «لن أسمح بنقص جرام من وزن الرغيف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، السبت، بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من المخابز، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والتموينية الخاصة بالجودة والوزن.

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وتضمنت الجولة نطاق حى ثان الإسماعيلية رافقه خلالها المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء أحمد شعيب، رئيس الحى، واللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وسأل المحافظ عددًا من المواطنين عن الجودة، واستمع لشكاوى بعضهم من الوزن والجودة، وحرص المحافظ على اختيار عينة عشوائية من أرغفة الخبز لدى أحد المخابز، وقام بوزنها، وبلغ عددها 5 أرغفة، وتبين نقصها حوالي 28 جرامًا عن الوزن المقرر.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بجرام ينقص من وزن الرغيف، وكلف مدير عام التموين ورئيس الحي بالمتابعة اليومية للمخابز، وإحالة أي مخالف للتحقيق فورًا.