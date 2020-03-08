شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيري»: زيارة المناطق السياحية والأثرية تسير وفق المعدلات الطبيعية للموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المناطق السياحية والأثرية في مصر استقبلت، السبت، آلاف الزائرين والوفود السياحية حسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

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أضاف «وزيري» في تصريحات صحفية، السبت، أن منطقة أهرامات الجيزة وهرم سقارة الذي تم افتتاحه، الخميس، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي استمر قرابة الـ١٤ عامًا سجلوا أعلى معدلات الزيارة اليوم، بالإضافة إلى المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الكرنك ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى تعرف الزائرين على الحضارة المصرية العريقة.

وأشار إلى أن معبد دندرة بمحافظة قنا سجل أعلى المعدلات، حيث أقبل الزائرين على زيارة السراديب وبانوراما (سطح) المعبدوالذي تم افتتاحهم الأسبوع الماضي ولأول مرة بعد الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المعبد.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن «السراديب التي تم افتتاحهم تضمنت ثلاثة سراديب من 12 سرداب كانوا مغلقين بالمعبدعدا واحد منها فقط موجود خلف قدس الأقداس كان مفتوحا للزيارة، أما الـ11 سرداب الباقية فمغلقة، وتم الانتهاء من ترميم ثلاثة منهم، وافتتاحهم للزيارة ليرتفع عدد السراديب المسموح بزيارتها إلى أربعة في تلك المرحلة بالإضافة إلى بانوراما (سطح) المعبدالذي تم الانتهاء من ترميمه وافتتاحه أيضًا للزائرين بعد غلقه لسنوات طويلة».