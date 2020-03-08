شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل زينب الكفراوي «أيقونة المقاومة الشعبية» في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع العشرات من أهالى بورسعيد، ظهر السبت، جنازة زينب الكفراوى، 85 عاماً، إحدى أبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦، التى وافتها المنية مساء الجمعة، فى المركز الطبى العالمى بعد صراع مع المرض، وتقدم المشيعين المحافظ عادل الغضبان، ونائبه عمرو عثمان، وأحمد فرغلى، عضو مجلس النواب.

التحقت «أيقونة مقاومة العدوان الثلاثى» بمعهد المعلمات عام 1954، وبتشجيع من والدها الشرطى فى قسم العرب التحقت زينب بكتائب الحرس الوطنى، وبرز دورها الوطنى عندما تعرضت بورسعيد لقصف من بوارج وطائرات بريطانيا وفرنسا.

وقتئذ شكل أهالى المدينة مجموعات المقاومة الشعبية ومن شباب الحرس الوطنى، وفى قسم شرطة العرب كان والد زينب مشغولاً بإخلاء المكان من السجلات والوثائق وملفات المسجلين حتى لا تقع فى أيدى قوات الغزو، فقرر الاستعانة بزينب التى مرت بالوثائق تحت أعين دوريات العدوان وأخفتها بعيداً.

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وساعدت زينب الكفراوى فى إخفاء الضابط البريطانى ميرهاوس الذى اختطفته مجموعة من المقاومة، ورغم تفتيش المخابرات البريطانية جميع أنحاء المدينة إلا أنها فشلت فى التوصل إليه. وتناقلت المقاومة أنباء بطولات زينب، وطلبت منها إحدى المجموعات نقل أسلحة من على شاطئ بحيرة المنزلة إلى قلب المدينة، فاستعانت برضيع شقيقتها وعربته ونقلت فيها السلاح تحت أعين كمائن قوات الاحتلال المنتشرة فى المدينة.

فى 23 ديسمبر 1956، ومع انسحاب قوات العدوان، أصبح اليوم عيداً سنوياً يلتقى فيه الرئيس جمال عبدالناصر مع زينب ورجال المقاومة الشعبية ويكرمهم.

أنهت الفدائية الصغيرة سنوات الدراسة الـ5 فى معهد المعلمات وعملت مدرسة وتزوجت وأنجبت، وسافرت إلى الجزائر فى إعارة.

وخلال إعلان بورسعيد العصيان ضد حكم جماعة الإخوان فى فبراير عام 2013 عادت الفدائية إلى شخصية المقاومة وظهرت بين المتظاهرين فى ميدان الشهداء، وتصدرت الصفوف فى ثورة 30 يونيو، وكانت تلهب حماس المتظاهرين بهتاف «ارحل».

فى عام 2017 شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى أهالى بورسعيد احتفالهم بعيد النصر، والتقى من تبقى من أبطال المقاومة الشعبية، وهم: أحمد هلال ومحمد مهران وزينب الكفراوى، وأمر بتسجيل سيرتهم وتخليد ذكراهم.