شكرا لقرائتكم خبر عن «تايم» تختار نوال السعداوى بين «الأكثر تأثيرًا في 100 سنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية الكاتبة المصرية الدكتورة نوال السعداوى فى قائمة «أكثر النساء تأثيرا فى 100 عام»، بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، موضحة أن اختيارها جاء بسبب نضالها كناشطة نسوية من أجل تعزيز مكانة المرأة، خاصة بعد اجتيازها تجربة السجن، الذى وصفته بأنه كان بمثابة «ميلاد جديد لها».

وُلدت نوال السعداوى فى 27 أكتوبر عام 1931 لعائلة تقليدية ومحافظة بقرية كفر طحلة، التابعة لمركز بنها فى القليوبية، وكانت الطفلة الثانية من بين 9 أطفال.

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وأضافت المجلة أن صيتها ذاع كمناضلة من أجل حقوق النساء فى مصر مع نشر كتابها «المرأة والجنس» عام 1972، والذى انتقدت فيه جميع أنواع العنف التى تتعرض لها المرأة كالختان والطقوس الوحشية التى تقام فى المجتمع الريفى للتأكد من عذريتها.

ولفتت «تايم» إلى تعرض السعداوى للسجن عام 1981 بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الدولة» بسبب «آرائها الصريحة، بما فى ذلك انتقادها ختان الإناث»، وأضافت: «بالنسبة للسعداوى التى أشارت إلى كونها طبيبة نفسية أيضا، كانت الجملة دليلًا واضحًا على العلاقة بين السلطة السياسية والبطريركية، فكتبت عن تجربتها بقلم الحواجب وعلى ورق التواليت»، وأصدرت ذلك فى كتاب بعنوان «مذكرات من سجن النساء» عام 1983، «أصبح أساسًا لمجموعة مستمرة من العمل التى شكلت الخطاب والنقاش حول تحرير المرأة فى العالم العربى».

واختارت المجلة فى القائمة إلى جانب السعداوى، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والأميرة الراحلة ديانا سبنسر، ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر (المرأة الحديدية)، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، والنجمتين الأمريكيتين مادونا ومارلين مونرو، وقرينة الرئيس الأمريكى السابق ميشيل أوباما، والإعلامية أوبرا وينفرى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وغيرهن كثيرات فى قائمة تضم 100 امرأة. وكتبت رئيسة التحرير السابقة للمجلة، نانسى جيبس، أن النساء صنعن التاريخ فى آخر 100 عام، لكن الرجال كانوا هم من يكتبون التاريخ ويختارون رجالًا مثلهم لوضعهم على غلاف مجلة «تايم»، وأضافت: «كانت النساء تمارس القوة الناعمة قبل وقت طويل من تعريف المفهوم»، مؤكدة أن ذلك كان الدافع الأساسى وراء مشروع اختيار 100 امرأة كنّ الأكثر تأثيرا فى 100 عام.