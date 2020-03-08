شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يتفقد تطوير طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت، أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق «القاهرة- أسوان» الصحراوى الغربى، فى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، وتفقد كوبرى تقاطع طريق القاهرة- الفيوم مع الطريق الغربى، وتفقد أعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم، ثم قطاعات المشروع المختلفة، والذى تم تقسيمه إلى 11 قطاعا لسرعة الإنجاز، والتقى العاملين والمهندسين، وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ الأعمال والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية لزيادة عوامل السلامة والأمان.

وأكد الوزير أن المشروع يشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 12 متراً، وطريق أسفلتى 3 حارات للشاحنات فى اتجاه أسيوط بعرض 11 مترا، وطريق خرسانى حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض 9 أمتار لافتا إلى أن المشروع يشمل إنشاء 5 كبارى و16 نفقاً. وأضاف أن الطريق سيكون حرا مثل طرق «القاهرة- الإسكندرية»، و«القاهرة- السويس»، و«شبرا- بنها» الجديد، والدائرى الإقليمى، ويساهم فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، وسيكون جزءا من محور القاهرة/ كيب تاون، موضحاً أن كافة مشروعات الوزارة هدفها خدمة المواطن وخطط التنمية الشاملة، وأن مشروعات الطرق خاصة فى الصعيد تعتبر نموذجا واضحا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى فى مصر.

موضحًا أنه بخصوص المشروع القومى للطرق فقد تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه منذ عام 2014، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالى أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى 30.5 ألف كم.