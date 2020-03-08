شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال المواطنين على معامل الصحة لاستخراج شهادات PCR كورونا للسفر إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان صباح اليوم الأحد، زحاما شديدا من قبل المواطنين الراغبين في إجراء تحليل PCR كورونا للسفر إلى السعورية، وأكدت، بدء استخراج شهادات تحاليل الـpcr لفيروس كورونا، اليوم من مقر الإدارة بوزارة الصحة بوسط القاهرة للمسافرين إى السعودية.

كانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

وقالت المعامل المركزية : إن الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف، ويتم إجراء التحليل بتكلفة 1000 جنيه، للمصريين، و70 دولارا لغير المصريين.

وأضافت أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها بـ24 ساعة، كما اشترطت السعودية، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.

وكان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة العربية السعودية، فى إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:

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أولًا: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية فى المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولى بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ومطار الملك فهد الدولى بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقى تلك الشاحنات ومرافقيهم فى المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين فى المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء فى تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت 12 رجب 1441هجرية الموافق 7 مارس 2020 ميلادية.