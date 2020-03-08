شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 27 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعًا فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة صباحًا والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا حارًا نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة .

وحذر محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس لاستمرار برودة الأجواء ليلاً، موضحًا لـ"الخليج 365": "ما زالنا فى فصل الشتاء ومتوقع تقلبات جوية فى أى وقت".

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، بالقاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

وشهد أمس السبت، انخفاضًا فى درجات الحرارة، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وشهد الوجه البحرى أيضًا طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً، وشبورة كثيفة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً وشبورة كثيفة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة.