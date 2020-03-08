شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 20 خبير أمريكى يجرون عمليات قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفداً طبياً أمريكيا مكون من 20 خبيرًا فى جراحات قلب الأطفال، وذلك بمستشفى أبو الريش الجامعى، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد طه مدير مستشفيات قصر العينى، والدكتورة رشا جمال الدين مدير مستشفى أبو الريش الجامعى.

ويأتى اللقاء فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار حيث سيقوم الخبراء الأمريكان بإجراء عمليات قلب بمستشفى الأطفال للعديد من الحالات الحرجة وذلك لمدة أسبوع من المسجلين على موقع الغرفة المركزية لقوائم الانتظار .

وذكر بيان لزارة التعليم العالى اليوم، أن الدكتور خالد عبد الغفار رحب بالأطباء موجهاً الشكر لهم على الاستجابة لإجراء عمليات قلب للأطفال، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الامريكية خاصة فى مجال التعاون العلمى وتبادل الخبراء، مشيرا إلى أهمية الزيارة التى ستساهم بشكل كبير فى إحراز تقدم للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية المراد إجراءها للأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى.

وأكد الوزير خلال اللقاء على اهتمام القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى من أبناء الوطن والقضاء على قوائم الانتظار فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية، والتى تعد الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجاناً، وتخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات الجراحية.

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وأشاد عبد الغفار بالتطوير الذى تشهده مستشفى أبو الريش الجامعى للأطفال كواحدة من أكبر المستشفيات فى مصر والشرق الأوسط والمتخصصة فى علاج الأطفال، مشيداً بالكادر الطبى المتواجد بالمستشفى والذى لا يقل خبرة عن الوفد الأمريكى الزائر، مؤكداً أن الاستفادة ستكون متبادلة بين الفريق الطبى المصرى ونظيره الأمريكى.

وأضاف عبد الغفار أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر بالمستشفيات الجامعية لتقديم خدمات صحية مميزة وذلك من خلال 113 مستشفى جامعى على مستوى الجمهورية، لاسيما فى ضوء تطوير أقسام الطوارئ فى المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للمرضى.

ولفت عبدالغفار إلى التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث قامت المستشفيات الجامعية بتنفيذ ما يقرب من ثلث العمليات الجراحية وعمليات زراعة الكبد والكلى بالمبادرة والتى تتم بالمستشفيات الجامعية وبنسب نجاح مرتفعة تقارب النسب العالمية ويتم تقديم العلاج المجانى للحالات المرضية بشكل كامل، وأشار كذلك إلى مشاركة المستشفيات الجامعية فى المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ومن جانبها قدمت الدكتورة رشا جمال الدين مدير مستشفى أبو الريش الجامعى الشكر للفريق الطبى الأمريكى واستجابته للدعوة للقيام بإجراء عمليات جراحية للأطفال، وذلك فى إطار تبادل الخبرات المصرية الامريكية فى مجال طب الأطفال.