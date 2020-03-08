بالصور.. إقبال كبير على "معامل الصحة" لإجراء تحليل كورونا​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تجمع مئات المواطنين أغلبهم من الراغبين في السفر إلى السعودية، صباح الأحد، أمام مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط القاهرة؛ للحصول على تحليل (pcr) يفيد بخلوهم من فيروس كورونا المستجد.

كانت السعودية اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الpcr لفيروس كورونا، يتم اجراؤها قبل السفر اليها ب٢٤ ساعة للدخول الى أراضيها.

Advertisements

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية المعامل المركزية بوزارة الصحة، بدء استخراج شهادات تحاليل الpcr لفيروس كورونا، اليوم الأحد من مقر الإدارة بوزارة الصحة.

وقالت الجندي في تصريحات لمصراوي: الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف ويتم إجراء التحليل بتكلفة ألف جنيه، للمصريين، و٧٠ دولار لغير المصريين.

وأضافت ان نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها ب٢٤ ساعة كما اشترطت السعودية، و لإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.