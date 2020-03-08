​6 تعليمات عاجلة للمرشدين السياحيين بعد اكتشاف 12 مصابًا بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أصدرت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، 6 تعمليات عاجلة للمرشدين العاملين في القطاع، للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، عقب اكتشاف مصابين على متن مركب سياحي بين الأقصر وأسوان.

وطالبت النقابة، جميع أعضائها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تنشرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن النقابة تتابع تداعيات انتشار الفيروس عالميًا، بشكل دائم لما له من أثر كبير على حركة السياحة والسفر وصحة المواطنين.

واستعرضت النقابة التعليمات كالتالي:

1ـ ضرورة إجراء المرشدين الذين عملوا على متن المركب السياحي، الفحوصات والتشخيصات اللازمة تجنبًا لانتشار الفيروس بشكل أوسع.

2ـ عدم التكاسل عن الفحص الطبي وعمل التحاليل اللازمة، تجنبًا للخطورة عليه وعلى أسرته والمجتمع.

3ـ التوجه إلى أقرب مستشفى حميات لموقع عمل المرشد السياحي، لإجراء الفحوصات اللازمة قبل الذهاب إلى بيته.

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4ـ ضرورة التواصل مع الجهات المعنية، وفي حال التعثر في الوصول للفحص التواصل بالنقابة فورًا.

5ـ رفع درجة الحذر أثناء العمل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

6ـ تناول الأخبار باحترافية وبموضوعية، تتسم بتحمل المسئولية الأخلاقية والوطنية.

وفي السياق، دعت نقابة المرشدين السياحين بالأقصر، المرشدين الذين عملوا على متن الباخرة السياحية التي تم اكتشاف 12 مصابًا عليها، بضرورة إجراء تحاليل عاجلة أو التواصل مع أحد أعضاء المجالس النقابية بكل محافظة للمساعدة في القضاء على الفيروس.

وناشد مصطفى رفيق، رئيس النقابة بالأقصر، المرشدين المرافقين لمجموعات سياحية من مختلف دول العالم، بضرورة التزام الحرفية في التعامل مع مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الحالات التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا جاءت على مركب (River anuket A Sara) ولـم تظهر عليهم أي أعراض مرضية وإن كانت تحاليلها إيجابية، مؤكدًا إيقاف الباخرة في الأقصر وعزل الحالات المصابة وعددهم 12 عاملًا.

وأكد رفيق لـ"الخليج 365"، إجراء جميع الحاملين للفيروس الفحوصات اللازمة، وحجزهم في مستشفى حميات أرمنت في الأقصر ووضعهم قيد الحجر الصحي، لحين نقلهم إلى الحجر الصحي بمطروح، مشيرًا إلى فرض الحجر الصحي على المركب وعزلها لمدة 14 يومًا بعيدًا عن الأقصر بحوالي 20 كيلو مترًا في منطقة البغدادي، على أن تعود للعمل مرة أخرى حسب رؤية الدولة.

وأعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أمس، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.