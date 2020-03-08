محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
عقدت أمس السبت، إيبارشية لوس أنجلوس اجتماعا للأباء الكهنة في كنيسة مارجرجس ببلفلور.
تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي قدمها قطاع الصحة العامة بمقاطعة لوس الجلوس للوقاية من فيروس كورونا.
وبعد مناقشة الموضوع اتفق الآباء على اتخاذ الاحتياطيات التالية في جميع كنائس الإيبارشية:
نصح أي شخص مصاب بأعراض الأنفلوانزا على البقاء بالمنزل حتى يتعافى، على قدر الإمكان تجنب المصافحة بالعملاق والقبلات.
وكذلك تشجيع المصلين على استخدام لفافات التناول وغطاء الرأس (الايشارب) الخاصة بهم، وغسل لفافات التناول وأغطية الرأس (الإيشاربات) أسبوعيًا.
وأيضا استخدام أكواب بلاستيك تستخدم لمرة واحدة لصرف التناول أو أن يحضر كل شخص المياه الخاصة به، وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة باستمرار مثل مقابض الأبواب ومسلد السلالم (الدرابزين) وأسطح الموائد والحلفيات، والتليفونات.
وضرورة توفير أدوات النظافة والتعقيم اللازمة من صابون ومناديل للتجفيف ومعقم مصنوع من الكحول لغسيل الأيدي، التشجيع على غسل الأيدي باستمرار.
وشددت إيبارشية لوس أنجلوس على عدم إجراء أي تغيير في طريقة التناول.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة القبطية بلوس أنجلوس تصدر تعليمات مشددة بخصوص فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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