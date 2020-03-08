محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل، وفاة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، عن عمر ناهز ٨٤ عاماً بعد حياة رهبانية دامت لمدة 60 عاماً، بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجئة مساء الأربعاء
الماضى، نقل على إثرها لمستشفى السلام بالمهندسين.
ونعى مجمع دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون وبرية شيهيت للكنيسة القبطية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون.
ومن المقرر أن تقام صلوات الجناز يوم الثلاثاء ١٠ مارس الساعة ١٢ ظهرا بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.
وكان دير الأنبا بيشوى أصدر بيانا، دعا فيه للصلاة لرئيس الدير خلال فترة تواجده بالعناية المركزة.
يذكر أن البابا تواضروس الثاني يعد أحد أبناء دير الأنبا بيشوي، وهو أحد أكبر وأهم أديرة وادي النطرون.
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