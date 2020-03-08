تكتلات هوائية.. الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية وتحذر من تخفيف الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي: حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس الفترة المقبلة بسبب التقلبات الجوية والتي تشهد سقوط أمطار وانخفاض مرة أخرى في درجات الحراة. وأضاف شاهين أن التقلبات الجوية تنتج من كتل هوائية تؤثر على الطقس خلال الفترة الحالية. وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة سترتفع، مع وجود شوائب عالقة خلال ساعات النهار، ووجود نشاط للرياح.

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