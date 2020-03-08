حدث ليلاً| رئيس الوزراء يوجه رسالة للمصريين.. ومصير مصابي "كورونا" ومركب الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

مصر تعلن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان الخارجية الإثيوبية بشأن سد النهضة

أعربت وزارة الخارجية، عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الصادر الجمعة، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم ٤ مارس الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

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لمواجهة "كورونا".. رئيس الوزراء يوجه رسالة للمصريين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى المصريين بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وزيرة الصحة: نقل المصابين بفيروس كورونا في الأقصر جوًا إلى "النجيلة"

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وزارتى الداخلية والصحة بذلا مجهودًا كبيرًا في التوصل لمخالطى المصابين بكورونا على متن الباخرة السياحية، مستطردة: "مفيش حد من المخالطين المباشرين وغير المباشرين لديهم أي أعراض تنفسية حتى الآن".

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​​"المنشآت الفندقية" تكشف مصير مصابي "كورونا" ومركب الأقصر السياحي

أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، التواصل مع جميع الجهات المعنية أولًا بأول بشأن اكتشاف 45 حالة مصرية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن باخرة سياحية قادمة من أسوان إلى الأقصر.

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غير مستقرة.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل حالة مصري مصاب بكورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالة أحد المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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مراهنات ومضاربات.. القبض على متهمين في واقعة مصارعة الكلاب

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القت قوات الأمن القبض على بعض المتهمين في وقاعة "مصارعة الكلاب"، بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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"عزل العجمي".. تفاصيل إعداد أول مستشفى بالإسكندرية لمواجهة كورونا

حصل الخليج 365 على تفاصيل استعدادات مديرية الصحة في الإسكندرية لتجهيز مستشفى العجمي المركزي غرب المحافظة كأحد مستشفيات الحجر الصحي، تحسبًا لظهور أي حالات تصاب بفيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ضمن استعدادات مستشفيات وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.

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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا عالميا إلى 3587 حالة

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم إلى 3 آلاف و 587 حالة منذ بداية تفشي المرض بمدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي.

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البيت الأبيض: ترامب وبنس لم يكونا قريبين من شخص مصاب بكورونا

أعلن البيت الأبيض أنه لا يوجد أي إشارة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس كانا "على مقربة" من شخص حضر مؤتمر العمل السياسي المحافظ وتأكد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

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السعودية تعلن عن إجراءات خاصة مع المواطنين العائدين من إيران

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أن هناك "إجراءات خاصة مع السعوديين العائدين من إيران"، لم يتم الكشف عنها، مشيرا إلى أن هناك 128 مواطنا سعوديًا أفصحوا عن تواجدهم في طهران".

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أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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