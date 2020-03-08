أخبار مصر | تعرف على برنامج تنمية الطفولة المبكرة من "التضامن"

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تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بمرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع المرأة المصرية على النزول لسوق العمل مع التركيز على سد فجوة الاحتياج للتوسع في تقديم هذه الخدمة الحيوية.

فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة

وجاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي ينطلق من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل، في الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي.

وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من إستراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل، حيث تستهدف (الطفل - الأسرة - المرأة - الشباب).

و يستهدف البرنامج إعداد ورفع قدرات 4300 من ميسرات الحضانات، وكذلك 270 فرد من الكوادر الإشرافية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

هذا ويستهدف البرنامج إنشاء 500 حضانة منزلية، وفى هذا الإطار قام البرنامج بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات لتنفيذ هذا النموذج بمنحة إجمالية قدرها تسعة ملايين جنيه، كما أنشئ 125 مركز لتنمية الأسرة والطفل خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويعمل البرنامج بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ذات الصلة بالموضوع كالمحليات والدفاع المدنى. ويتوقع البرنامج توفيق إجراءات 1000 حضانة غير مرخصة بعد تيسير الإجراءات.

ونستعرض أهم أهداف البرنامج في عدة نقاط أهمها:

- تطوير جودة الحضانات: وفي هذا الإطار قام البرنامج بإعداد وثيقة معايير جودة الحضانات، كما قام بعمل المنهج القومى للحضانات للأطفال تحت عمر 4 سنوات ليكون منهجا قوميا تلتزم به جميع الحضانات وكى يمنع تعدد المناهج التى كانت مستخدمة فى دور الحضانات.

- تطوير الحضانات القائمة: وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وحاليا قامت 17 جمعية أهلية بالتقدم بمقترحات للتطوير، وذلك ضمن مستهدف يشمل 500 حضانة.

- رفع الوعي: حيث يقوم البرنامج باستهداف الأسر لتوعيتهم بأهمية التحاق الأطفال بدور الحضانة في هذه المرحلة الحيوية من عمرهم.

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- تقديم نماذج جديدة وغير تقليدية لدور الحضانة:- وذلك من خلال تنفيذ نموذج الحضانات المنزلية كشكل غير تقليدي للحضانات.

- تيسير البيئة الداعمة لإنشاء حضانات:- وذلك عن طريق النظر في الإجراءات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء الحضانات كي تكون أكثر يسرا وملائمة لواقع المجتمع.

- إتاحة مصدر تمويل للشباب لإنشاء حضانات جديدة:- وفى هذا الإطار خصص البرنامج 50 مليون جنيه كى تقدم عن طريق بنك ناصر على شكل قروض بمصروفات إدارية بسيطة للشباب ليقوموا بعمل حضانات كمشروعات صغيرة.

- تقديم خدمات مميزة للتعليم قبل المدرسي وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والوجداني والنفسي السليم للأطفال.

- إعداد المنهج التربوي وفق نواتج التعلم المحددة في معايير الجودة لمقدمي الخدمة بدور الحضانة.

- تطوير الخدمات بحضانات الجمعيات الأهلية القائمة وفق عدة محاور: البيئة والبنية التحتية - الممارسات المهنية لمشرفات الحضانة - الممارسات المهنية للإدارة التنفيذية (الحكم الرشيد)- المشاركة المجتمعية والتربية الوالدية - سياسات الحماية ومناصرة الطفل - البرامج والأنشطة اليومية.

- التوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والخاصة لتقليص فجوة الاحتياجات بين عدد الأطفال في مصر في المرحلة العمرية من 0- 6 سنوات وعدد الحضانات الموجود بالفعل.

- بناء قدرات العاملين في وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة علي تطبيق معايير الجودة والمنهج التربوي والمتابعة.

- تصميم وتنفيذ حملات دعوة وتوعية لتغيير مفاهيم الأسر المصرية نحو أهمية دور الحضانة في بناء مهارات الطفل الحيوية.

- الحوكمة والتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية بالطفولة لتحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة لتنمية الطفولة المبكرة في مصر.

- تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة مدرة للدخل عن طريق التوسع في إنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة.