أخبار مصر | حقائق لا تعرفها عن قناة السويس.. في ذكرى إعادة افتتاحها للمرة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقائق لا تعرفها عن قناة السويس.. في ذكرى إعادة افتتاحها للمرة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد قناة السويس من أهم المشروعات العظمى في مصر، حيث تشكل مصدرًا اقتصاديًا قويًت، ولها دورًا حيويًا في ربط قارتين، وتعتبر أسرع ممر بحري وتوفر 15 يوما في المتوسط من وقت الرحلة.

وتحل اليوم ذكرى إعادة فتح قناة السويس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية الموافق يوم 8 مارس عام 1957، حيث تم إخلاء القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وسيناء.

وترصد "الخليج 365" حقائق لا تعرفها عن قناة السويس:

1_ الفراعنة أول من شقوا القناة المائية، حيث أنشأها سنوسرت الثالث عام 1874 ق.م.، وحاول كلا من "نخو الثاني" و"داريوس الفارسي" إنشاء قناة لكن لم تكتمل.

2- حاول نابليون شق قناة السويس من البحر الأحمر إلى المتوسط بعد احتلاله لمصر عام 1789، وأرسل أربع رحلات للمسح المنطقة، وتوصلوا إلى نتيجة خاطئة، وهي أن أي محاولة لشق قناة السويس ستؤدي لفيضان، وبعد عدة محاولات فاشلة صرف نابليون نظره عن المشروع.

3- كانت بريطانيا معرضا لبنائها، إذ كانت تري أنها مخطط سياسي فرنسي، لتقليص سيطرة بريطانيا على الملاحة البحرية.

4- بنيت بأحدث الآلات والعمل القهري، حيث أجبروا الفقراء على العمل بها بأجور ضئيلة وتحت ضغط عام 1863، ولكن لم يستطيعوا العمال الاستمرار في العمل، لذلك أمر "ديلسبس" باستخدام مئات من الآلات الحفر والمجاريف.

5- كان تمثال الحرية معدا للقناة السويس، حيث كان من المقترح أن يكون عند مدخل البحر المتوسط بناء على اقتراح الرسام "بارتولدي" ولكن لم قدر أن يكمل تصميمه.

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6- حاول "ديلسبس" إنشاء قناة أخرى في بنما في القارة الأمريكية، لكن فشل المشروع بسبب الفوضى عارمة، وتوفي الآلاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والإمراض.

7- قناة السويس كانت إحدى أسباب حرب أكتوبر 1956، حيث كانت محل صراع بين مصر من جهة وبين قوات الإسرائيلية وفرنسا وبريطانيا من جهة أخري خاصة بعد تأميم القناة.

8- في عام 1967 أغلقت مصر قناة السويس وسدت مداخلها بالألغام المائية وهياكل السفن، وفي ذلك كانت 15 سفينة راسية في القناة، وبقوا عالقين في القناة لمدة 8 سنوات.

9- تواجه قناة السويس تحديات كثيرة بسبب ضيقها وانخفاضها، مما لا يحد من السفن الضخمة التحرك في اتجاهين في وقت واحد، لذلك أعلنت السلطات المصرية عام 2014 عن خطة لزيادة عمق القناة

10- تعتبر قناة السويس أطول قناة في العالم حيث بلغ طولها 193.3كم.

11-تعبر القناة 50 سفينة يوميًا بما يعادل 10% من حجم النقل البحري في العالم.

12-تستغرق السفن من 12و16 ساعة لعبور القناة.

13-يعبر القناة 4 مليون من النفط يوميا أي ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي.

14-تصل مكاسب قناة السويس إلى 5 مليار دولار سنويا.