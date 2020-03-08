شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضيف مادتين ضمن المواد الاختيارية بشهادة الـIG وتدرسان من العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مادتين جديدتين ضمن المواد الاختيارية التى يدرسها الطالب فى المرحلة الثانوية بالشهادة البريطانية فى مصر"ig"، حيث تدخل المادتين ضمن قائمة المواد الدراسية الاختيارية للطالب على أن تدرس المادتين من العام الدراسى المقبل.

وقالت مصادر، إن المادتين عبارة عن مادة بمثابة العلوم المركبة، وهى لا تعنى استغناء الطالب عن مواد الكيمياء والفيزياء فى كليات القمة، إضافة إلى مادة اللغة العربية حيث تجرى مراجعتها من قبل مديرى عموم تنمية المواد الدراسية وتعتبر المادتين نجاح ورسوب فى حالة ما إذا اختارها الطالب ضمن المواد والبرنامج الدراسى الذى يقوم بدراسته، مشددة على أن المادتين تعادل مناهج الثانوية العامة العادية ومناهج لها قيمة علمية كبيرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم كثفت لجان المتابعة من الإدارات التعليمية والمديريات خلال الأيام الجارية، للتحقيق ومنع تحصيل رسوم التقدم للمدارس من أولياء الأمور للعام الدراسى المقبل 2020-2021، موضحة أن القرارات الوزارية المنظمة منعت تحصيل أى رسوم إضافية من أولياء الأمور ليس لها سند قانونى.

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وبدأت المدارس الخاصة خلال الشهر الجارى فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل، حيث بدأ أولياء الأمور فى سحب ملفات التقدم لأبنائهم، مطالبة أولياء الأمور بالتقدم بشكاوى موثقة بمستندات وأوراق تثبت تحصيل المدارس لمبالغ نظير حصول ولى الأمر على ملف التقدم لابنه.

وشددت المصادر، على أن القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، المنظم للتعليم الخاص، حذر المدارس من فرض أى مصروفات إضافية على أولياء الأمور مثل مقابل سحب الملف أو إجراء المقابلات، ويجب على المدارس الالتزام المصروفات التى تحددها الإدارة التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل الميعاد المحدد من 1/6 إلى 30/6، ومن يخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية.