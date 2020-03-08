شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص تتابع مع المراكز السياحية تنفيذ تعليمات الصحة العالمية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أن الغرفة تتابع مع مراكز الغوص فى المقاصد السياحية المصرية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك لحماية العاملين فى المراكز وعلى اليخوت البحرية والسياحية.

وقال جبر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أرسلنا للأعضاء تعليمات منظمة السياحة العالمية وطرق الوقاية لتنفيذها خلال تعاملهم مع الوفود الأجنبية"، هذا بالإضافة إلى تعليمات مشددة على العاملين بالإبلاغ عن أى حالة اشتباه سواء بين العاملين أو الوفود الأجنبية والتنسيق مع مديريات الصحة لاتخاذ اللازم.

وأرسلت الغرفة منشورًا إلى مراكز الغوص التابعة للغرفة لتعميم نصائح منظمة الصحة العالمية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا، وذلك مع اكتشاف أول حالة لحامل فيرس كورونا فى مصر.

وأكدت الغرفة، فى المنشور على "أهمية اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، من أجل الحدّ من التعرض لمجموعة من الأمراض ونقلها حرصاً على سلامتكم وسلامة من حولكم".

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وتضمنت النصائح غسل اليدين كثيرًا بالصابون والماء أو استخدم فركًا يدويًا على الكحول لأهميته فى إزالة الفيروس إذا كان على يديك، وعند السعال والعطس، غطى الفم والأنف بالنسيج المرن وتخلص من الأنسجة فورًا فى صندوق مغلق وقم بتنظيف يديك باستخدام فرك اليدين بالكحول أو الصابون والماء.

وأكدت المنظمة، أن تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس يمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، وناشدت المنظمة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين الآخرين، لا سيما أولئك الذين يعانون من السعال والعطس والحمى.

وشددت المنظمة "إذا كنت تعانى من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فاطلب الرعاية الطبية مبكراً، أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت قد سافرت فى منطقة فى الصين، حيث تم الإبلاغ عن 2019-nCoV، أو إذا كنت على اتصال وثيق مع شخص قد سافر من الصين وأعراض الجهاز التنفسى".

وكلما كان لديك حمى وسعال وصعوبة فى التنفس، من المهم التماس العناية الطبية على الفور لأن هذا قد يكون بسبب التهاب فى الجهاز التنفسى أو حالة خطيرة أخرى. يمكن أن يكون لأعراض الجهاز التنفسى المصاحبة للحمى مجموعة من الأسباب، واعتمادًا على سجل وظروف السفر الشخصية، قد يكون 2019-nCoV أحد هذه الأسباب.