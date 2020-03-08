شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 70% من الألمان يرغبون فى إتمام رحلاتهم بالرغم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع حديث فى ألمانيا، أن معظم الألمان يريدون الذهاب فى إجازة واستئناف رحلاتهم العادية رغم فيروس كورونا، حيث كشفت النتائج أن أكثر من 70% ممن شملهم الاستطلاع، والذين قاموا بالفعل بحجز رحلة سيسافرون على النحو المخطط له على الرغم من انتشار الفيروس.

وأشار الاستطلاع، الذى اجرته مؤسسة أبحاث السوق Innofact نيابة عن Holiday Extras، حيث إن 13% فقط ألغوا حجوزاتهم، ولكنهم يريدون حجز وجهة السفر نفسها مرة أخرى بعد انتهاء المشكلة، فى حين أن 6% ألغوا رحلتهم إلى وجهات سياحية معينة ويريدوا فيما بعد السفر إلى وجهات سياحية أخرى.

كما كشف الاستطلاع أن 3% فقط ممن ألغوا رحلاتهم الخارجية يرغبون قضاء إجازاتهم فى وجهات سياحية محلية والتحرك بالسيارة أو القطار، و6% ألغوا رحلاتهم ولا يوجد بديل فى رؤوسهم الآن.

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وتعتبر ألمانيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم، فخلال عام 2018، وفقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية، بلغ عدد الرحلات السياحية التى قام بها الألمان 70,1 مليون رحلة سياحية، منها نسبة 40% رحلات سياحية شاملة Packages تم تنظيمها عن طريق منظمى الرحلات السياحية، 50% منها يجرى حجزها عن طريق المكاتب السياحية.

وكان 73% من الرحلات التى قام بها الألمان لخارج ألمانيا و27% رحلات داخلية، وجاءت الوجهات السياحية حسب الأقاليم من العالم التى توجه إليها الألمان برحلاتهم خلال عام 2018 منطقة البحر الأبيض المتوسط بنسبة 36,8%، منطقة أوروبا الغربية 13,5%، منطقة أوروبا الشرقية 7,8%، رحلات مدى طويل إلى مناطق آسيا والأمريكيتين 8,1%، منطقة إسكندنافيا 3,3%.

وتمثلت الوجهات السياحية العشرة الأولى المحببة للألمان خلال عام 2018 حسب النسبة المئوية، إسبانيا بنسبة مئوية 13,7%، إيطاليا بنسبة 8,1%، تركيا بنسبة 5,1%، النمسا 4,9%، اليونان 4%، فرنسا 3,1%، هولندا بنسبة مئوية 2,8%، بولندا بنسبة مئوية 2,5%، مصر بنسبة مئوية 1,9%.