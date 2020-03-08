شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يؤيدون مقترحات مواجهة جرائم غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مقترحات مواجهة جرائم غسيل الأموال، أيد غالبية القراء مقترحات مواجهة جرائم غسيل الأموال. وأيد 86% من القراء مقترحات مواجهة جرائم غسيل الأموال، بينما عارض 14% من القراء مقترحات مواجهة جرائم غسيل الأموال.



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