أخبار مصر | اليوم.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر بسبب "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، لمحافظة الأقصر، لمتابعة مستجدات الوضع بالمحافظة، خاصة بعد الإعلان عن اكتشاف 12 حالة إيجابية بفيروس كورونا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان متجهه إلى الأقصر.

تأتي هذه الزيارة بناءً على توجيهات وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث وجه وزراء الصحة، والسياحة، والطيران، بالتوجه للأقصر لمتابعة الأوضاع هناك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء السبت، بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا.