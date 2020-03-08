أخبار مصر | اليوم.. انتخابات مجلس إدارة أخبار اليوم ودار الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انتخابات مجلس إدارة أخبار اليوم ودار الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، انتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويبدأ التصويت من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات، بعد غلق باب التصويت مباشرة، وذلك تحت إشراف قضائي، من لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة.

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وقالت الهيئة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في مؤسسة أخبار اليوم 4675، وفي مؤسسة دار الهلال 750.

وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.

وأكدت أن عدد اللجان بمؤسسة دار الهلال يبلغ 1 لجنة للصحفيين، و1 لجنة للإداريين و1 لجنة للعمال.