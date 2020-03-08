أخبار مصر | موجز البرلمان| نواب يدينون تصريحات صفاء الهاشم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجز البرلمان| نواب يدينون تصريحات صفاء الهاشم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:

• عربية البرلمان: تصريحات صفاء الهاشم "سخيفة".. ولا تعبر عن الكويت

علق النائب فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على تصريح النائبة صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي، بأن مصر دولة موبوءة بـ "فيروس كورونا"، ومطالبتها بمنع إصدار التأشيرات عن المصريين، ومنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازة من الرجوع مرة أخرى إلى الكويت.



ووصف "أباظة" في تصريح خاص إلى "الخليج 365" حديث النائبة المستمر تجاه مصر، بالمهاترات غير المسؤولة، حيث هاجمت النائبة الكويتية، وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، عام 2018 عندما علقت الوزيرة على واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية فى دولة الكويت وقالت: "كرامة المصرى وبالأحرى كرامة المرأة المصرية خط أحمر، لكننا نحترم السلطة الكويتية والقضاء الكويتي". ووصف "أباظة" في تصريح خاص إلى "الخليج 365" حديث النائبة المستمر تجاه مصر، بالمهاترات غير المسؤولة، حيث هاجمت النائبة الكويتية، وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، عام 2018 عندما علقت الوزيرة على واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية فى دولة الكويت وقالت: "كرامة المصرى وبالأحرى كرامة المرأة المصرية خط أحمر، لكننا نحترم السلطة الكويتية والقضاء الكويتي". وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات النائبة "سخيفة" غير مسؤولة ولا تعبر عن الشعب الكويتي، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه بشأن فيروس كورونا، وتتعامل مع الأمر بكل شفافية ووضوح، متابعا: "مفيش حاجه نخبيها". ووجه النائب كلمة لصفاء الهاشم، قائلا: "أنتي مين أنتي علشان تعلقي على مصر؟، تاريخ الدولتين أكبر منك بكتير والعلاقات المصرية الكويتية علاقات وطيدة".