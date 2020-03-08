أخبار مصر | موجز البرلمان| نواب يدينون تصريحات صفاء الهاشم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجز البرلمان| نواب يدينون تصريحات صفاء الهاشم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
• عربية البرلمان: تصريحات صفاء الهاشم "سخيفة".. ولا تعبر عن الكويت
علق النائب فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على تصريح النائبة صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي، بأن مصر دولة موبوءة بـ "فيروس كورونا"، ومطالبتها بمنع إصدار التأشيرات عن المصريين، ومنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازة من الرجوع مرة أخرى إلى الكويت.
ووصف "أباظة" في تصريح خاص إلى "الخليج 365" حديث النائبة المستمر تجاه مصر، بالمهاترات غير المسؤولة، حيث هاجمت النائبة الكويتية، وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، عام 2018 عندما علقت الوزيرة على واقعة الاعتداء على المواطنة المصرية فى دولة الكويت وقالت: "كرامة المصرى وبالأحرى كرامة المرأة المصرية خط أحمر، لكننا نحترم السلطة الكويتية والقضاء الكويتي".
وأكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات النائبة "سخيفة" غير مسؤولة ولا تعبر عن الشعب الكويتي، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه بشأن فيروس كورونا، وتتعامل مع الأمر بكل شفافية ووضوح، متابعا: "مفيش حاجه نخبيها".
ووجه النائب كلمة لصفاء الهاشم، قائلا: "أنتي مين أنتي علشان تعلقي على مصر؟، تاريخ الدولتين أكبر منك بكتير والعلاقات المصرية الكويتية علاقات وطيدة".
• برلماني يطالب بمبادرة رئاسية لدعم حضّانات الأطفال والطوارئ
أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرات الصحة التي تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقق استمرارية ونتائج إيجابية ملحوظة.
وطالب في بيان اليوم السبت، بالاستجابة لمطالب نقيب الأطباء حسين خيري، حول إطلاق مبادرة رئاسية لدعم حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطوارئ بالمستشفيات.
• برلماني: تصريحات وزير الإعلام بشأن كورونا صفعة لمروجي الشائعات
وجه حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، على تصريحاته الواضحة والحاسمة بشأن فيروس كورونا، التي أكد فيها شفافية الحكومة المطلقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وأشاد بعقد عدة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف أولًا بأول وكذلك مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة وكذلك الإجراءات في المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج مصر.
• النائب محمد فؤاد: طلاب الدمج يعانون من الإهمال والتهميش
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن أوضاع الدمج بالمدارس المصرية، وتردي أوضاع الطلاب بها، وذلك بالمخالفة للمواد 10، 11،12،13و14 من القانون رقم 10 لسنة 2018، والتي كفلت لذوى الإعاقة الحق في التعليم من خلال اتباع سياسات الدمج التعليمي لهم.
وأوضح فؤاد في طلبه، أن الأوضاع تردت داخل المدارس المصرية بسبب عدم تأهيلها للتعامل مع هؤلاء الطلاب الذين يتطلبون عناية خاصة تختلف عن الطلاب العاديين، إلا أن كافة المدارس تتعامل معهم كأنهم طلاب عاديين دون مراعاة لظروفهم الخاصة، فلا يتم معاملتهم معاملة خاصة، ولا توجد قواعد أو ضوابط تحكم طريقة وضع اختباراتهم الدراسية الخاصة بهم، حيث يخضعون لذات الاختبارات التي يخضع لها الطلاب العاديين ولا توجد نماذج استرشادية لاختباراتهم.
• برلمانية عن إساءة صفاء الهاشم لمصر: غير مسؤولة ولا تمثل سوى نفسها
وصفت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، حديث النائبة صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة الكويتي، التي صرحت بأن مصر دولة موبوءة بـ "فيروس كورونا"، ومطالبتها بمنع إصدار التأشيرات عن المصريين، ومنع جميع الوافدين المقيمين الذين يقضون إجازه من الرجوع مرة أخرى إلى الكويت، بأن تصريحاتها النائبة غير مسؤولة ولا تمثل سوى نفسها ولا تتحدث باسم دولة الكويت.
وأوضحت "شاكر" في تصريح إلى "الخليج 365"، أن الحالات التي تم اكتشافها في مصر كانت مصاحبه لاجانب، وأن مصر تتعامل بوضوح في هذا الموضوع، متساءلة: كيف يصبح في مصر وباء كما تدعي النائبة الكويتية والدراسة تعمل والجميع يذهب إلى عمله دون قلق أو خوف والحياة مستمرة دون توقف؟.
• وكيل "نقل النواب": الفساد كان أكبر من جهود تطوير البريد
أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء في مراكز البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، إلا أن الفساد كان أكبر، فهو يلتهم كل المجهودات التي بذلتها الحكومة لزيادة الإيرادات.
وقال في بيان اليوم السبت: إنه بفضل الأنظمة المتطورة المطبقة على الخدمات المالية والإدارية في البريد المصري، تم الكشف عن سرقات واختلاسات وغسيل أموال وغيره من الجرائم التي ارتكبها بعض موظفي البريد من معدومي الضمير للاستيلاء على أموال المواطنين والإضرار بالصالح العام.