مصر | اليوم.. نظر الطعن على قرار الجمعية العمومية لـ"المحامين" الخاص بالميزانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر الطعن على قرار الجمعية العمومية لـ"المحامين" الخاص بالميزانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية للمحاميين، التي عقدت في 25 نوفمبر 2019، المتضمن على الموافقة على ميزانيات النقابة، وميزانيات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن الأعوام 201620172018.

و حملت الدعوى رقم 8902 لسنه 74 شق عاجل.

و أقام الدعوى كلا من: إبراهيم عبد العزيز سعودي، وربيع جمعه، وآخرون، ضد نقيب المحامين بصفته، كما طالبت الدعوي بإلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوي.