مصر | 5 اختصاصات لدائرة "العقود" بمحكمة القضاء الإداري.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 اختصاصات لدائرة "العقود" بمحكمة القضاء الإداري.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، إلى نوعين وهما المحاكم التأديبية، والمحاكم الإدارية، والتي تنقسم إلي ثلاثين دائرة تختص كل منها بنظر اختصاصًا معينًا في المنازعات.

وتنعقد الدائرة الثامنة"عقود"، يوم الثلاثاء أسبوعيًا.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

1_ العقود الإدارية.

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2_ تخصيص المساكن، والعقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة.

3_ تخصيص أراضي الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها، ووضع اليد والعقود الخاصة بها، عدا ما تختص به الدائرة الثالثة.

4_ طلبات التعويض المرتبطة باختصاص الدائرة.

5_ منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.