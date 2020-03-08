مصر | النيابة تصرح بدفن جثتي عروسين بعد ٤٨ ساعة من زفافهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصرح بدفن جثتي عروسين بعد ٤٨ ساعة من زفافهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بالتصريح بدفن جثتي عروسين تم العثور عليهما داخل شقتهما بدائرة منشاة القناطر، إثر تسرب غاز أدى إلى اختناقهما، و طلبت التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة، باستدعاء أسرهما لسماع أقوالهم حول الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين مصرعها خنقًا، حال استحمامهما.

وتحفظت القوات على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لتولي النيابة التحقيق.