مصر | تقرير مفتش الصحة يكشف عن سر وفاة عروسين بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير مفتش الصحة يكشف عن سر وفاة عروسين بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة العروسين المعثور على جثتهما داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، إذ تبين أن وفاتهما إثر "اسفكسيا" الخنق.

كما كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن العروسين المعثور على جثتهما داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، هما "أحمد. أ.ا" وزوجته "فرحة.ص.ع"، وفشل أهليتهما في التواصل معهما، ما دفعهم إلى التوجه لشقتهما، وعندما كسروا باب الشقة عثروا على جثتيهما.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة قد عثرت على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة منشأة القناطر، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين مصرعها خنقًا.

وتحفظت القوات على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لتولي النيابة التحقيق.