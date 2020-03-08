شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة "موديز" العالمية تتوقع انخفاض معدلات النمو فى تركيا لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وكالة التصنيف الائتمانى العالمية موديز، خفضت توقعاتها لمعدلات النمو فى تركيا لعام 2020، متوقعة انخفاض نسبة النمو فى تركيا فى عام 2020 من 3% إلى 2.5%، وذلك بعد أنباء عن انتشار لفيروس كورونا فى تركيا، حيث قال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن وكالة التصنيف الائتمانى العالمية موديز، خفضت توقعاتها لمعدلات النمو فى العديد من البلدان لعام 2020 بسبب فيروس كورونا الجديد، وحددت انخفاض نسبة النمو فى تركيا خلال العام الجارى من 3% إلى 2.5%.

وكانت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية أعلنت فى نهاية عام 2019، أنها أبقت على التصنيف الائتمانى لتركيا، كما هو دون أى تحديث لوضعه الحالى عند «b1»، أو تغيير نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركى، وقالت وكالة موديز إنه لا تحديث للتصنيف الائتمانى لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها، على الرغم من إعلانها فى وقت سابق أن يوم 6 ديسمبر من الشهر الحالى سيكون موعدًا لتحديث التصنيف الائتمانى لعدة دول، من بينها تركيا.

وفى وقت سابق أبرزت قناة إكسترا نيوز تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة فى تركيا، تلك الأوضاع الاقتصادية التى دفعت النظام التركى الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان يفكر فى بيع ممتلكات تركية للخروج من هذا المأزق، حيث ذكرت القناة فى تقريرها، أن النظام التركى تعاقد مع بنك أمريكى للعمل كمستشار فى بيع ممتلكات الدولة التركية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس حجم الانهيار الذى يضرب الحكومة التركية فى الفترة الراهنة.

وقالت القناة فى تقرير لها، إن الحكومة التركية تعاقدت مع بنك أى جى مورجان، الأمريكى من أجل تقديم الاستشارات بشأن بيع ممتلكات تركية، فى محاولة من النظام التركى للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها أنقرة.