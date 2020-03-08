شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أكاديمية البحث العلمى تنظم مؤتمر المرأة ضمن شهر العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم الأحد "المؤتمر الأول للجنه المرأة فى العلوم"، في اطار فعاليات شهر العلوم المصري، والتي تنظمه اللجنة الوطنية للمرأة وهي أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمسرح السلام بجوار أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

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وتقام الفاعليات تحت رعاية خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيس المؤتمر ورئيس اللجنه الوطنيه للمرأه فى العلوم بأكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا، ونخبه متميزه من الأساتذه والعلماء فى جميع التخصصات من الجامعات والمراكز والمعاهد المصرية، ووزاره الصحه، وهيئه المصل واللقاح، حيث يهدف المؤتمر إلي إبراز دور المرأة العلمية في تحقيق اهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في محور الصحة.

الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى عن بدء فعاليات شهر العلوم المصرى للعام السابع على التوالى غدا الأحد بمسرح السلام بأكاديمية البحث العلمى بمحاضرة عامة للعالم المصرى الكبير زاهى حواس.

وأضاف صقر أنه خلال الثلاث أعوام الأخيرة بلغ عدد الفاعليات الميدانية فى الفترة من 2017 وحتي عام 2019 مايزيد عن 2650 فاعلية بحضور 450000 فرد، وبلغت الفاعليات العلمية على شبكة الانترنت ما يزيد عن 6200 فاعلية ، كما بلغ عدد الفاعليات الميدانية التى نفذتها الأكاديمية بالمحافظات المختلفة ما يزيد عن 700 فاعلية وبحضور 85000 فرد.

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وشهر العلوم المصرى تنظمه الأكاديمية فى شهر مارس من كل عام منذ عام 2014، بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي المبادرات الشبابية والطلابية؛ المعنية بتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة.

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وتشتمل أجندة شهر العلوم هذا العام على أكثر من 1500 فاعلية فى الثقافة العلمية والابتكار والتعليم الإبداعى للعلوم فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة اكثر من 200 ألف مشارك، وذلك بغرض تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويُعد شهر العلوم فكرة إبداعية ترعاها الأكاديمية لنشر ثقافة العلوم بصوره أكبر وأكثر انتشاراً بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في أفرعها المختلفة، وهو يعد مبادرة قومية تهدف لزيادة الوعي والاهتمام بالعلوم والتقنية والابتكار وتبسيط هذه المفاهيم لكافة فئات المجتمع، كما تسعى لنشر مفهوم البحث العلمي وتعلي من قيمته ومن دور العلوم والتقنية والابتكار في تقدم وتطور المجتمع.