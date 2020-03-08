شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف توضح حكم تأخير كفارة اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم تأخير كفارة اليمين؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل فى الأمر، فإن عجز الحانث عن الإطعام أو الكسوة أو العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.

وكان قد اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السابعة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، والتى تم تنظيمها بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، حيث شارك فى تنفيذ فعالياتها أعضاء اللجنة من أساتذة جامعة الأزهر فى تخصصات شرعية مختلفة.

Advertisements

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن هذا التدريب المستمر لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف فى مختلف المجالات العلمية والعملية، يأتى فى إطار العمل على رفع كفاءتهم العلمية وتمكينهم من أداء مهامهم على أفضل وجه، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأضاف "عياد"، أن ورش العمل يتم عقدها فى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، لما تمثله هذه اللجنة من أهمية كبرى نظرًا لمكانتها التاريخية ووجود نخبة متميزة بها من أساتذة الجامعة ووعاظ الأزهر، حيث يستعرض أعضاء اللجنة مع المتدربين فى ورش العمل الأسئلة الأكثر ورودا، مع إشراكهم فى التعامل مع المستفتين، من أجل إكسابهم الخبرة اللازمة.

وأوضح الأمين العام، أن الورش تستهدف أيضًا بيان الأحكام الشرعية فى كثير من المعاملات المعاصرة وتأصيلاتها الشرعية والفقهية فى ضوء اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف، مع بيان سماحة ويسر الدين الإسلامى.