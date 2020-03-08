شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تعلن عن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيجرى الإعلان عن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى الأسبوع المقبل، من خلال مؤتمر صحفى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لتبدأ شركات توزيع الكهرباء فى تطبيقها لتوصيل التيار للراغبين فى الاشتراك.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيجرى أيضًا الإعلان عن القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بعد موافقة مجلس الوزراء عليها قبل الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام.

الجدير بالذكر، أنه يستثنى من قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيل قرار تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة لبعض الحالات، حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفًا لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

Advertisements

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتأخرات من فواتير استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليارًا و600 مليون جنيه.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم تسهيلات وخصومات من إجمالى المتأخرات على أى مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة، الذين يرغبون فى السداد الفورى للشركة تبلغ 15% من إجمالى المديونية، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الهامة فى الدولة، والتى ترسم صورة مصر فى الخارج، موكداً أن الوضع المالى لفنادق وقرى شرم الشيخ والغردقة فى تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبى والمحلى بالفنادق.