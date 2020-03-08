شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تثقيفية لـ200 خطيبا فى المواطنة والتوعية السكانية بأوقاف المنوفية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1 محمد احمد عبد الرحمن الحكيم اشمون 2 محمد احمد عبد الحميد عفيفى اشمون 3 عبد الحميد عمر فتح الله اشمون 4 ابراهيم عبد العليم الجيزاوى اشمون 5 طه خيرى محمد سالم اشمون 6 حمادة محمد محمود اشمون 7 عماد نبيل محمد الجمال اشمون 8 سعيد محمد عبد الخالق اشمون 9 محمد سعد على عفيفى اشمون 10 ماهر مكاوى عد العزيز اشمون 11 طارق عباس جمال الدين شبين الكوم 12 السيد السيد سالمون شبين الكوم 13 بهيج حمدى جمعه شبين الكوم 14 محمد فوزى الجرم شبين الكوم 15 احمد محمد المسير شبين الكوم 16 حمدى محمد الفرماوى شبين الكوم 17 محمد على عبدة شبين الكوم 18 محمد عبد الدايم نصار شبين الكوم 19 سامح السيد جديع شبين الكوم 20 ابراهيم محمد احمد عمرو شبين الكوم 21 حسين حسن حسين شبين الكوم 22 محمد احمد الجدع شبين الكوم 23 احمد محمد ابو غيط شبين الكوم 24 احمد محمد الزينى شبين الكوم 25 هانى محمد رمضان شبين الكوم 26 محمد ثروت زيدان شبين الكوم 27 بلال فوزى عبد الحفيظ شبين الكوم 28 ايمن عبد الفتاح وحشة شبين الكوم 29 محفوظ خطاب محفوظ شبين الكوم 30 ايهاب محمد زكى بدوى شبين الكوم 31 محمد السيد جاد الله شبين الكوم 32 تامر ابراهيم عبد المعبود شبين الكوم 33 محمد مهدى المرزقانى شبين الكوم 34 خالد عبد الستار هوله شبين الكوم 35 رامي السيد السحيمى شبين الكوم 36 ابراهيم محمد الكيلانى شبين الكوم 37 صبحى ابراهيم غزال شبين الكوم 38 مصطفى عسكر زيدان شبين الكوم 39 ايمن محمد ابو النجا شبين الكوم 40 ابراهيم زكى الخولى شبين الكوم 41 محمد السيد الفخرانى تلا 42 ياسر عبد الحى المسلوت تلا 43 يوسف السيد شعبان تلا 44 عطية محمد حسوبة تلا 45 عبد الرحمن ابراهيم دويدار تلا 46 عبد الهادى محمد عبد الهادى تلا 47 محمود عبد الوارث علم الدين تلا 48 عبد الحميد محمد العريان تلا 49 عبده محمد السرحة تلا 50 خميس بسيونى الفوال تلا 51 ياسرفوزى رمضان العادلى تلا 52 احمد فتوح نوار تلا 53 محمود عبد العزيز محمد المسلوت تلا 54 ممدوح عبد السميع خليفة تلا 55 سعيد محمد الواعر تلا 56 محمود صبحى ابو رضوان تلا 57 عبد العزيز عبد الجواد درباله تلا 58 احمد عبد العزيز المسلوت تلا 59 محمد عبد الله الفرماوى تلا 60 ايمن على نصار تلا 61 محمد عبد الهادى بلاط تلا 62 عادل رجب السيد عزام تلا 63 على عبد اللطيف عبد الحق تلا 64 محمد سعيد ابو سالم تلا 65 هاشم عبد الموجود صالح تلا 66 عاصم منجود العادلى تلا 67 السيد الزرقانى الغول تلا 68 كمال سيد احمد الغلبونى تلا 69 رزق عبد الله ندا تلا 70 احمد كمال الدمرداش السادات 71 محمد عبد الله عبد الرحيم موسى السادات 72 ابراهيم محمد فتحى ابراهيم السادات 73 حمادة عيد حمدان السادات 74 انور حامد محمد منصور السادات 75 عادل محمد عبد الحفيظ زاهران السادات 76 احمد السيد الشناوى السادات 77 محمد عبد العزيز النياد السادات 78 انور محمد احمد عمر السادات 79 جمال محمد محمد العاصى السادات 80 محمد فتح عبد القوى الباجور 81 عاطف فهيم عبد السلام الباجور 82 محمد محمود عبد الفتاح الباجور 83 ابراهيم عبد المحسن شادى الباجور 84 محمد عبد السلام محمد الباجور 85 اسلام محمد عبد الغنى الباجور 86 السيد السعيد عبد الغفار الباجور 87 هشام محمد عبد العزيز الباجور 89 ابراهيم محمد عمرية الباجور 90 هشام عبد العزيز بكرى الباجور 91 طارق فوزى السيد الباجور 92 احمد محمد عمار الباجور 93 حامد خيرى حامد الباجور 94 نهاد مختار محمد الباجور 95 اسامه عيسى محمد الباجور 96 احمد جلال ابو العلا الباجور 97 على عبد الحفيظ محروس الباجور 98 عاصم محمد شحاته الباجور 99 مؤمن عبد الموجود الساكت الباجور 100 ابو الفضل لبيب ابو الفضل الباجور 101 وليد عبد الحى طاحون منوف 102 وليد سعيد البدرى منوف 103 احمد عبد الرازق سرحان منوف 104 جمال عبد الفاتح طاحون منوف 105 عرفة مصطفى حربية منوف 106 محمد رجب شاكر خطاب منوف 107 ايمن عدلى عبد الحافظ خطاب منوف 108 ياسر محمد عبد الحافظ خليل منوف 109 ايمن ناجى خليف منوف 110 عبد الرحمن عبد العظيم ظاظا منوف 111 محمد عبد السميع فشكل منوف 112 ايهاب غريب عبد الحق منوف 113 ياسر الدرديرى مسلم منوف 114 اشرف طلبة حشيش منوف 115 عبد الهادى محمد عبد الهادى منوف 116 اشرف عبد المنعم سلام منوف 117 عثمان عبد السميع عثمان منوف 118 محمد توفيق زايد منوف 119 يحى مرزوق البرماوى منوف 120 انسان محمد عبد الجواد منوف 121 على محمد متولى عمارة منوف 122 هلال طلعت قنديل منوف 123 شريف عبد الرسول داود منوف 124 مبروك محمد مبروك عرفة منوف 125 سامى عبد الونيس سعد منوف 126 احمد شاهين احمد شاهين قويسنا 127 احمد على شبانه قويسنا 128 محمد زكى حليمة قويسنا 129 محمد اسماعيل السيد امام قويسنا 130 هانى جوده عبد العليم قويسنا 131 هانى ابراهيم خليل قويسنا 132 سعيد عبد الحميد عامر قويسنا 133 مصطفى يوسف شرف قويسنا 134 طارق محمد سعد قويسنا 135 محمد الخالق السروجى قويسنا 136 اسامه عبده السيد قويسنا 137 احمد سمير على على قويسنا 138 عمر عيد مصيلحى قويسنا 139 اسامه عبد الرحمن السكرى قويسنا 140 مصطفى عبد الواحد شمس الدين قويسنا 141 عبد المحسن ابراهيم مصطفى قويسنا 142 مهدى حسين حسن خلف قويسنا 143 مصطفى عبد الخالق بيومى قويسنا 144 السيد هلال احمد هلال قويسنا 145 محمد نصر عبد الغنى قويسنا 146 اشرف عبد الفتاح رمضان بركة السبع 147 وائل محمد جيهان بركة السبع 148 سامى ابراهيم علام بركة السبع 149 محمد احمد الشونى بركة السبع 150 ضياء الدين سليمان خليفة بركة السبع 151 احمد مبارك شرف الدين بركة السبع 152 كمال عبد الفتاح سليم بركة السبع 153 اسمه فاروق عمارة بركة السبع 154 مجدى السيد العرافى بركة السبع 155 علاء الدين فاروق عمرة بركة السبع 156 محمد فاروق عمارة بركة السبع 157 اسامه فاروق عمارة بركة السبع 158 ممدوح سالم ابراهيم بركة السبع 159 ياسر السيد على السيد بركة السبع 160 احمد عبد المحسن والى بركة السبع 161 عبد الله كامل عبد الله بركة السبع 162 رضا عبد الفتاح رمضان بركة السبع 163 احمد سليمان خليفة بركة السبع 164 مصطفى محمد عبد العزيز حسين بركة السبع 165 عبد المنعم محى الدين سليم بركة السبع 166 محمد عبد المرضى زاهران سرس الليان 167 محمد على السيد سرس الليان 168 هانى جمال لبن سرس الليان 169 عادل حسن محمد سرس الليان 170 ميسرة محمد عثمان سرس الليان 171 عصام السيد سليمان سرس الليان 172 عبد الحميد السيد ابوحسين سرس الليان 173 ايمن محمد الطملاوى سرس الليان 174 محمد على فتوح دحروج سرس الليان 175 ابراهيم على دحروج سرس الليان 176 العزب ابراهيم بلح الشهداء 177 احمد ممدوح الخياط الشهداء 178 فوزى محمد حسين الشهداء 179 ايمن محمد علامة الشهداء 180 حسنى عبد الله شبل الشهداء 181 مجدى زيدان عبد السلام الشهداء 182 محمد عبد العزيز نجم الشهداء 183 محمد السيد عبد الفتاح العبد الشهداء 184 مصطفى محمد عبد العال الشهداء 185 شعبان محمد جعفر الشهداء 186 السيد عبد الله العقباوى الشهداء 187 علاء محمد بسيونى عبد اللطيف الشهداء 188 محمد احمد الزغبى الشهداء 189 احمد عبد الله غانم الشهداء 190 عبد السلام محمد كروش الشهداء 191 احمد عبد القادر المراوى الشهداء 192 باسم محمد الهوارى الشهداء 193 سليمان عبد الله سليمان عبد الله الشهداء 194 محمد شعبان البكرى الشهداء 195 حمدى محمد قابيل الشهداء 196 انور احمد البدرى الشهداء 197 محمود سعيد قشطة الشهداء 198 باسم عزت عبد الحميد الشهداء 199 محمود محمد الهجين الشهداء 200 فارس حسن الحنبلى الشهداء

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