شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. "الأعلى للشئون الإسلامية" يشارك بمعرض الكتاب فى محافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف،عن مشاركته في معرض محافظة البحيرة الخامس للكتاب، والذي يقام بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور ، وذلك في الفترة من 12 / 3 / 2020م وحتى 21 / 3 / 2020م، حيث يقدم المجلس باقة متميزة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة ، كما يشتمل المعرض أيضا على شنطة الإمام وبها (20) كتابًا بقيمة 100 جنيه فقط ، وشنطة المجلس وبها (10) كتب بقيمة 50 جنيهًا فقط.

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و قالت وزارة الأوقاف، يأتى المعرض فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، ومساهمةً منها فى نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي السمح بين جموع الأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة ، وفي ضوء إقامة معارض متعددة تجوب محافظات الجمهورية لتوفير مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأسعار في متناول القارئ وبتخفيضات على جميع إصداراته.

وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن خصومات بمنح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 25 %، و صرف عدد (10) أسطوانات علمية مدمجة على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية، وصرف عدد (5)CD على كل فاتورة بمبلغ 150 جنيهًا كهدية، وصرف عدد (2)CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية، و صرف عدد (1)CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيهًا كهدية، و خصم 50% على أسطواناتCD – DVD.