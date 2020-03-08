​​وزير الكهرباء يكشف تفاصيل جديدة عن محطات "سيمنس" الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القيادة السياسية، قدمت دعمًا كبيرًا لحل قضية عجز الطاقة الكهربائية، باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى المجالات، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبر توفير الكهرباء مسألة أمن قومي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.. التحديات والإنجازات"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، وعدد من قيادات الحزب، ومنهم المهندس حسام الخولي، الأمين العام، والنواب طلعت السويدي، وأسامة كمال، أمين شئون الطاقة والبيئة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم التعاقد مع شركة "سيمنس" الألمانية لدعم العجز في الطاقة الكهربائية، وتم استخدام التوليد المتوافر لأول مرة، مشيرًا إلى أن الحكومات اتخذت إجراءات غير تقليدية لحل مشكلات عجز الطاقة، فمنذ يوليو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال نهائيًا، حيث تم تركيب المحطات الكهربائية بالكامل، وتم إدخال 3666 ميجاوات خلال 8 أشهر فقط على الشبكة القومية للكهرباء.

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وأشار إلى أنه في شهر مارس من عام 2015، وخلال المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الشركات العالمية، تم توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس لتركيب 3 محطات، بقدرة 14400 ميجاوات، بدلًا من 13200 ميجاوات، لافتًا إلى أن النية كانت تتجه للتعاقد على محطة واحدة، لكن الرئيس السيسي وجّه بالتعاقد على 3 محطات.

وتحدث وزير الكهرباء عن كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن المحطات حاليًا تعمل بكفاءة عالية تخطت الـ 60%.

ولفت إلى مقدار الوفر، والمقدر بنسبة تتراوح من 1.2 % إلى 1.3 % الذي وفّر في الوقود المستهلك، كما أنه من المخطط له أن يصل مقدار الوفر إلى 16 مليار جنيه، مؤكدًا أنه خلال 5 أو 6 سنوات، سيغطي مقدار الوفر ثمن المحطات، وهذا يعكس أهمية ثمن التشغيل.

وأكد أن إجمالي الاستثمارات لتحويل محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالدورة البسيطة، إلى الدورة المركبة تصل إلى 27 مليار جنيه.​