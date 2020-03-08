محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالة أحد المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت زايد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلام عمرو أديب، إن المصاب كان قادما من صربيا مرورا بفرنسا، وهو الآن في حالة غير مستقرة ويخضع للعلاج.
وأضافت أن المصاب بدأ في العلاج من فترة دون استجابة، وتحديدا منذ يوم 29 فبراير، ولا تزال حالته غير مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر غير مستقرة.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل حالة مصري مصاب بكورونا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.