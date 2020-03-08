غير مستقرة.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل حالة مصري مصاب بكورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل حالة أحد المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت زايد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مع الإعلام عمرو أديب، إن المصاب كان قادما من صربيا مرورا بفرنسا، وهو الآن في حالة غير مستقرة ويخضع للعلاج.

وأضافت أن المصاب بدأ في العلاج من فترة دون استجابة، وتحديدا منذ يوم 29 فبراير، ولا تزال حالته غير مستقرة.