​​"المنشآت الفندقية" تكشف مصير مصابي "كورونا" ومركب الأقصر السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، التواصل مع جميع الجهات المعنية أولًا بأول بشأن اكتشاف 45 حالة مصرية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن باخرة سياحية قادمة من أسوان إلى الأقصر.

وأكد فوزري لـ"الخليج 365"، إجراء جميع الفحوصات اللازمة للعاملين على المركب الساحي، والتأكد بأن الحالات المكتشفة ليست مصابة بالفيروس وإنما حاملة للفيروس، حيث لم يظهر عليهم أي أعراض للمرض ورغم ذلك تم عزلهم وعمل حجر صحي على المركب.

وكشف رئيس الغرفة، عن مصير المصابين والمركب السياحي، موضحًا أن قرار حجزهم بالحجر الصحي بمستشفى مطروح، أمر يرجع إلى وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا في الوقت ذاته عزل المركب السياحي بشكل تـام لمدة 14 يومًا.

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وتابع: "منذ بداية ظهور الفيروس، خصصت الغرفة دورات تدريبية من قبل مدربي سلامة الغذاء، على طرق الوقاية وانتقال العدوى من الفيروس وكيفية اكتشاف حالات الإصابة والتعامل معها"، موضحًا أن الغرفة الآن بصدد تنظيم دورات تدريبية جديدة حول كيفية التعامل مع الفيروس، وجرى إبلاغ الفنادق بشكل رسمي في حالة اكتشاف أي حالة إخطار مكتبي وزارة السياحة والصحة الوقائية التابعة بالمحافظة التابعين لهما، على أن ترسل وزارة الصحة سيارة "معقمة" لأخذ الحالة المصابة والتعامل معها في المستشفيات المخصصة"، والتعامل معها والكشف عليها بالآلية والطريقة المتبعة في مثل هذا الأمر.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، اتخاذ عدة إجراءات عاجلة لحماية وسلامة المواطنين والعاملين في القطاع والسائحين الوافدين إلى مصر، وذلك من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية فى مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتى أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها.

وشملت الإجراءات إلزام الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، بتعميم هذا المنشور والعمل بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء بشأن التعامل مع الفيروس، وإخطار جميع فروع غرفة الفنادق في المحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي لعقد دورات توعية مكثفة، وتخصيص نحو 26 مدربًا يتنقلون في جميع المحافظات السياحية لمتابعة العاملين بالفنادق وتدريبهم على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوى واكتشاف حالات الإصابة والتعامع معها، والإبلاغ الفوري عن الاشتباه، وإلزام الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أي حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.