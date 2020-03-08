وزير الكهرباء يكشف أهم مشكلات القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم وضع خطة من أجل تحويل مصر لمركز محوري لنقل الطاقة، سواء التي يتم إنتاجها في مصر، أو المنتجة في دول أخرى، ويتم استغلال شبكات المصرية لنقل الطاقة بمقابل.

وأضاف شاكر، خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمها حزب مستقبل وطن، تحت عنوان "قطاع الكهرباء التحديات والانجازات"، أن النجاح الذي شهده قطاع الكهرباء مناصفة بين وزارتي الكهرباء والبترول، جاء نتيجة تضافر الجهود والعمل المشترك.

وأوضح أن قطاع الكهرباء واجه العديد من التحديات، وخلال السنوات الماضية تم تنفيذ خطة ورؤية انعكست على الخدمة المقدمة في القطاع، وهذا لا يعني عدم وجود بعض الملاحظات، ولكن يتم وضع خطط بشكل عاجل للتعامل الفوري معها بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وبشكل فوري على مستوى جميع المحافظات، بحسب ما قال.

Advertisements

وأشار وزير الكهرباء، إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى ذروته عام 2014، متابعًا: "في ذلك التوقيت تعرضنا لسيل من الهجوم، لدرجة إني كنت بقول لزملائي صباح كل يوم مين بيهاجمنا النهاردة، وفيه بعض المواطنين كانوا بيقولولي الكهرباء هتقطع أمتى علشان الأسانسير".

ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه من ضمن التحديات تقادم المحطات، حيث يعمل بعضها منذ 30 عامًا، ما يجعلها تعطي قدرة إنتاجية أقل من طاقتها، وكان هناك عجز 23% في حجم الصيانة، بالإضافة للأعمال التخريبية التي استهدفت أبراج الكهرباء.

وخلال ورشة العمل، قال حسام الخولي أمين عام حزب مستقبل وطن، إن قطاع الكهرباء شهد مجهودًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه كان هناك مشكلات عديدة منها انقطاع الكهرباء، والآن أصبح لدينا قطاع ناجح.