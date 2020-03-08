شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يفتتح ملتقى الصحافة العلمية بالجامعة الأمريكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الملتقى العربي للصحافة العلمية بعنوان، "الصحافة العلمية في العالم العربي: نحو تعزيز بيئة للنمو، و يتحدث في الجلسة الافتتاحية أسامة هيكل وزير الإعلام، وفرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، وذلك صباح اليوم الأحد.

يهدف الملتقى إلى بدء حوار بين صحفي العلوم والأكاديميين والإعلاميين المحترفين حول أهمية الصحافة العلمية في العالم العربي. سيقوم الملتقى أيضاً بتحليل المشهد الصحفي العلمي وربط الصحفيين بالمجتمع العلمي في المنطقة العربية والعالم. يتناول المؤتمر أفضل الممارسات الدولية ويمهد الطريق لبناء قدرات دارسي الصحافة والمدربين والصحفيين في المنطقة.

كما يتحدث بالملتقى الدكتورة مارييت دي كريستينا، عميد كلية الإعلام، جامعة بوسطن، والدكتور جوناثان وينر، أستاذ الصحافة العلمية والطبية، جامعة كولومبيا، وباكينام عامر، صحفية استقصائية وكاتبة ومحررة علمية مستقلة، وإحسان مسعود، محرر الافتتاحيات بمجلة نيتشر، وكارولين أونك، مدير تحرير KAUST Discovery بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

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نشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً ليبرالياً باللغة الإنجليزية في العالم العربي. وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

يذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.