شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم حفل زواج جماعى لـ50 عروسة يتيمة بعد تجهيزهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت محافظة الجيزة، مساء أمس السبت، حفل زفاف جماعى لـ 50 عروسة يتيمة من أبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة 101، حيث قامت المحافظة بتجهيز العرائس بالأجهزة الكهربائية والمفروشات، كما تم عقد القران بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونواب المحافظ، والعديد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع واعضاء من مجلس النواب، بحديقة الأورمان الدقى.

وتحتفل محافظة الجيزة بعيدها القومى، في الذكرى الثانوية لواقعة نزله الشوبك في مارس 1919.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على ازالة التعديات على الاراضي الزراعية بصورة رادعة موجها رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بإزالة اى متر تعدى على الاراضي الزراعية فوراً وفى المهد بدون تفاهم قائلا " متتفاهموش مع المتعدين على الاراضي الزراعية " لما لذلك من أهمية قومية، تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث أكد خلاله ان مديرية الصحة قامت بالتعاقد مع عدد 100 طبيب متخصص لسد العجز فى عدداً من التخصصات القليلة بالمستشفيات مشددا على مدير مديرية الصحة ببذل قصارى الجهد للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والاستماع لشكاوى المواطنين والسعى نحو حلها واحداث طفرة ملموسه فى المجال الصحى يشعر بها المواطن خاصه بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية والنائية.

Advertisements

كما وجه مديرية التضامن بتنفيذ توجهات الدولة نحو مواجهة الاشخاص المقيمين بالشوارع وايداع المشردين منهم بدور رعاية وذلك من خلال لجان المتابعة الميدانية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهم.

ووجه المحافظ خلال اللقاء نائب المحافظ لشئون المجتمع والجمعيات الاهلية بضرورة احياء مشروعات الحرف اليدوية والتراثية الموجودة بعدداً من القرى امثال قرية الحرانية وكرداسة وإزالة اى معوقات تواجه اصحاب هذه الحرف والتعاون لفتح معارض متعددة بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى لعرض منتجاتهم لفتح منافذ بيع جديدة لهم.