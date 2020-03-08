شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 210 مليار جنيه تكلف الصيانة والشبكة القومية للطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه يوجد 21 محورا تنمية فى صعيد مصر، تم الانتهاء من 7 محاور وجارى العمل على 8 محاور، والباقى سيتم البدء فيه مطلع يوليو المقبل، معقبًا: "أهالينا في أبو تيج والفشن يفرحوا هنعملهم كوبرى السنة القادمة، والصعيد له أولوية كبيرة جدًا".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، إن الشبكة القومية للطرق تكلفتها 175 مليار جنيه، بخلاف صيانة الطرق الداخلية المقدرة بـ 35 مليار جنيه، و10 مليارات جنيه للطرق الرئيسية، ليصل الإجمالى لـ 210 مليار جنيه، مضيفًا: "نعمل طريق طوله 1155 كيلو متر من القاهرة حتى أبو سمبل.. ومستخدمى الطرق عليه المساهمة للعبور على الطريق، وإلا هنجيب منين؟.. نحاول الحد من الزحمة على نقاط العبور من خلال 12 و14 حارة.. المتر المسطح للأسفلت تكلفته ما بين 450 لـ 500 جنيه ".

وواصل :"الناس اللى بتشتكى من الرسوم.. ناس بتقولى عندها 5 عربيات ومش عاوزين يدفعوا 10 رسوم جنيه الطريق".

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وواصل وزير النقل، المهندس كامل الوزير، جولته التفقدية، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في صعيد مصر، حيث تابع الوزير يرافقه محافظ المنيا، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر بمحافظة المنيا، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.