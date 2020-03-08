شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: صرف 25% من المقررات التموينية عن شهر مارس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينيةالمدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجارى، وأنه تم صرف ما يقرب من 25 % من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن ، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعمالمخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيها.

وكانت الوزارة قد أكدت توافر كميات كبيرة ة من السلع التموينية بكميات كبيرة ، خاصة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعددةأشهر بجانب أيضا توفير كميات منكافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع"جمعيتى" فى كافة المحافظات،وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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يذكر أن وزارة التموين والتجارةالداخلية كانت قد استعدت لموسم الشتاءبالعمل على تأمين مخزوناستراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات ، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناءومطروح والبحر الأحمر وكافةالمحافظات النائية ، منعا لحدوث أىأزمات فى حالة تعطل سير السياراتالمحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول، حيثتم توفير جميع السلع خاصة السكروالزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرهامن السلع الأخرى بكميات كبيرة،وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.

الدكتور على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد التقى اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية ، وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين ،ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات ،بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظاتالجمهورية خاصة سير منظومة الخبز، بالإضافة إلى توجيه كافة المسؤلين في المحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز،و متابعه سير عمل المنشآت التموينية المختلفة .