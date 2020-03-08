شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا والموالد.. هل يحرم الفيروس المصريين من آل البيت؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت في الأيام الأخيرة دعوات إلغاء عدد من الموالد والاحتفالات حول الأضرحة في مصر، خاصة أن شهر مصر قد يستقبل 4 احتفالات كبيرة في عدة مدن مختلفة، بينها مولد السيدة زينب والسيد البدوى.

لكن هل يمكن أن يكون الخو من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، سببا كافيا عند محبى ورواد بيوت آل البيت وأصحاب الكرامة لإلغاء الاحتفالات وليالى الذكر والدعاء.

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الفيديو التالى يرصد قصة تلك المطالب وعلاقة المصريين بالموالد وليالى الذكر.