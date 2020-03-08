شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا والموالد.. هل يحرم الفيروس المصريين من آل البيت؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت في الأيام الأخيرة دعوات إلغاء عدد من الموالد والاحتفالات حول الأضرحة في مصر، خاصة أن شهر مصر قد يستقبل 4 احتفالات كبيرة في عدة مدن مختلفة، بينها مولد السيدة زينب والسيد البدوى.
لكن هل يمكن أن يكون الخو من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، سببا كافيا عند محبى ورواد بيوت آل البيت وأصحاب الكرامة لإلغاء الاحتفالات وليالى الذكر والدعاء.
الفيديو التالى يرصد قصة تلك المطالب وعلاقة المصريين بالموالد وليالى الذكر.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا والموالد.. هل يحرم الفيروس المصريين من آل البيت؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.