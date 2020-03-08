شكرا لقرائتكم خبر عن "حكاوى المماليك" .. ندوة بقصر محمد على لسرد أسرار هذه الحقبة من تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والاثار عن تنظيم ندوة داخل متحف قصر محمد علي بالمنيل اليوم الأحد والتى تأتى تحت عنوان "حكاوي المماليك"، تلقيها الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وقال د. ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر محمد على بالمنيل، أن الندوة تناقش ثلاثية رواية أولاد الناس، والتي تعد من أكثر الروايات مبيعا في معرض الكتاب هذا العام، حيث تقدم الندوة عرض لعصر المماليك، وأسرار هذه الحقبة الرائعة من تاريخ مصر، وأهم الاحداث التاريخية التى مرت بها وانعكاسها على المجتمع.

ويعد قصر الأمير محمد علي بالمنيل هو أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص. بدأ بناء القصر عام 1901، ويقع بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة على مساحة 61711 متر² منها 5000 متر تمثل مساحة المباني. يعد القصر تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي، ويشتمل القصر على ثلاث سرايات هي: سراي الإقامة، وسراي الاستقبال، وسراي العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حالياً كمتحف.

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وفي عام 2005 أغلق القصر وبدأت أعمال ترميمه التي استمرت 10 سنوات حتى أعيد افتتاحه في عام 2015. واشتملت أعمال الترميم على إجراء أعمال الصيانة المتكاملة لجميع بنايات القصر بما في ذلك الزخارف والقاعات، وأعمال تنظيف اللوحات والزخارف وترميم المقتنيات الأثرية، بالإضافة إلى إعادة تركيب السقف الأثري بسراي العرش الذي سقط نتيجة عوامل الزمن. واشتمل المشروع أيضاً على إنشاء مبنى إداري يضم معملاً مجهزاً لأعمال الترميم الدقيق، وقاعة للمحاضرات، وأخرى لعرض المنسوجات.