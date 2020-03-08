شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس أخر موعد لطلبات جمعيات تنمية المجتمع للحصول على منح دعم المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن أخر موعد لتلقى طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلى للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالى 2019-2020، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية، يوم الخميس المقبل.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت عن مد فترة التقديم وتلقى طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلى للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالى 2019-2020، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية، وذلك لمدة أسبوع لتنتهى فترة التقديم فى 12 مارس الجارى، وأن الوزارة رصدت 6 ملايين جنيه كمنحة من صندوق الإعانات والمنح لدعم مشروعات تنموية المجتمع بحد أقصى مليون جنية للمشروعات ذات الطابع القومى، حيث سيتولى الاختيار والبت عدد من اللجان المتخصصة و أن تقديم هذه المنح يأتى فى إطار آليات الوزارة من معاونة المجتمعات المحلية على النمو والتقدم و تنمية القيم والاتجاهات فى المجتمع عن طريق المشاركة الشعبية فى العمل الاجتماعى، إضافة لاستثمار القدرات والجهود الذاتية للأفراد والجماعات لهذه المجتمعات وصولاً بها إلى المستوى الحضارى المنشود.

وتتضمن الضوابط الخاصة بالمنح ان تكون الجمعيات مشهرة طبقاً لأحكام القانون المنظم للجمعيات، وأن تكون الجمعية حاصلة على صفة النفع العام، وألا يكون ثبت عليها أى مخالفات مالية، قادرة على إدارة المشروع إدارة جيدة لما لها من البناء والقدرة المؤسسية وأن يكون النشاط من ضمن الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسى، أن يكون المشروع من المشروعات الملحة ولها أثر تنموى واضح فى ذات المجتمع (مشغولات يدوية - ورش تشغيل - مشروعات تربية ماشية -مشروعات تعبئة وتغليف نباتات طبية وعطرية عالية الجودة - ومشروعات إعادة التدوير للمخلفات المختلفة لنفع المجتمع والبيئة -...) وأن يراعى أن يكون المشروع يخدم خطة التنمية بالمحافظة على ألا يكون من ضمن المشروعات المدرجة فى الخطة الخمسية لها مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة.

وكانت وزارة الضامن الاجتماعى، قد أعلنت فى وقت سابق عن فتح باب التقديم للحصول على المنح المخصصة لجمعيات تنمية المجتمعات المحلية مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة، حيث تتضمن صورة من لائحة النظام الأساسى، ومن قرار الحصول على صفة النفع العام، وقرار الإشهار ، وتقرير فنى ومالى معتمد من المديرية، بالإضافة لآخر حساب بنك للجمعية، ميزانيتين للجمعية توضح المشروعات، قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على طلب الدعم للنشاط، وإقرار من مجلس الإدارة بسداد 10% على الأقل من قيمة شراء المعدات المطلوبة للمشروع، وأن يتم فتح حساب خاص بالمشروع بعد استلامه مباشرة .