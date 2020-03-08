شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نعقم المترو 3 مرات يوميًا.. وحجر صحى بكافة الموانيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه يتم تعقيم المترو 3 مرات يوميًا، وخاصة الشبابيك وحجز التذاكر والفواصل المعدنية، كما يتم تعقيم قطارات السكك الحديدية بشكل يومى.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه يوجد 3 مليون راكب في مترو الانفاق، بجانب مليون راكب فى السكك الحديدية يوميًا، مؤكدًا ألأنه يوجد حجر صحى في كل الموانيء البرية والبحرية.

وعن مشروعات النقل، قال إن الدولة ماضية قدمًا في خطتها لتطوير الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان".

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وواصل: " يوجد 48 عملا صناعيا من طرق وأنفاق وكبارى على محور سمالوط بتكلفة مليار ونصف جنيه، وسيتم الانتهاء بحلول 30 يونيو المقبل، وسيكون بشكل رائع".

وواصل وزير النقل، المهندس كامل الوزي، جولته التفقدية، لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في صعيد مصر، حيث تابع الوزير يرافقه محافظ المنيا، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر بمحافظة المنيا، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

ويشمل عدد 43 عملاً صناعياً، منها عدد 30 كوبري تضم "4 كباري رئيسية، هى كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل– كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، و26 كوبرى و17 نفقًا" لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والترع والمصارف ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30.